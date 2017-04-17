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17 апреля 2017
17:28  17 апреля 2017 1

Жители 18 стран могут посещать Дальний Восток без виз

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Визы отменили только трем странамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ирана, Северной Кореи и Мексики, а также еще 15 стран теперь могут приезжать на Дальний Восток без виз. Перечень стран утвердил российский премьер Дмитрий Медведев.

Традиционную процедуру получения российских виз теперь могут обойти туристы и предприниматели указанных стран. Всего в перечень попали 18 государств, которые выбирали по принципу взаимности, пишет «Газета.ру».

Ранее Совет Федерации одобрил упрощение въезда для иностранцев на Дальний Восток.

Лев Истомин
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