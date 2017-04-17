17:56 17 апреля 2017 0

Самойлова собирается в Пермь - петь с "Младой" Фото: личная страница Самойловой Юлии в instagram

Певица Юлия Самойлова, которая должна была выступить на «Евровидении» от России, приедет в Пермь. Ее пригласили спеть со знаменитым хором «Млада».

Хор «Млада» даст два «Весенних концерта» в краевой филармонии — 18 и 19 апреля. 19-го числа вместе с ним несколько песен споет Юлия Самойлова. «В числе этих композиций будет Flame Is Burning, которая должна была быть исполнена на „Евровидении“. Точный плей-лист станет известен, когда она прилетит в Пермь. Сейчас Юлия репетирует со своим педагогом в Москве, чтобы попасть в тональность хора, а „Млада“, соответственно, проводит репетиции в Перми. Насколько мне известно, после Перми певица поедет на гастроли в другие города, которые достойно заменят ей площадку в Киеве», — рассказал «URA.RU» один из организаторов концерта Василий Кучумов.

Хор «Млада» официально подтвердил участие Юлии Самойловой в своем концерте. «Юлия Самойлова действительно выступит вместе с нами, чему мы очень рады! Вместе мы докажем, что творчество выше политики, а пермская сцена ничуть не уступает „Евровидению“», — говорится в официальном заявлении хора.

Сама Юлия Самойлова в соцсетях подтвердила свой приезд на Урал. «До встречи, друзья! Буду в Перми 19 апреля!» — написала она.

Власти Украины перед «Евровидением» в Киеве запретили на три года въезд Юлии Самойловой. Такое решение объяснили тем, что певица выступала в Крыму.