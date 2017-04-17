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17 апреля 2017
17:27  17 апреля 2017 0

Песков объяснил, как связаны позиция Кремля и мнение Дмитрия Киселева

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
В Кремле рассказали, насколько можно верить телеведущемуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Позиции российских гостелеканалов и Кремля во многом схожи, однако совпадают далеко не всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приводя в пример авторскую передачу Дмитрия Киселева.

«Обычно близка, это действительно так, но не каждый раз, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, слова представителя Кремля приводит „Федеральное агентство новостей“. — Все-таки во многом это авторское телевидение со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому не нужно отождествлять это с официальной позицией». Так Песков ответил, комментируя заявление в программе «Вести недели» о том, что президент США Дональд Трамп становится более непредсказуемым и импульсивным, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Наталия Вершинина
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