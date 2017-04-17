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17:43  17 апреля 2017 0

Жители Ямала не могут попасть домой из-за метели. ВИДЕО

Курган в снегу, метель
Из-за снега и шквалистого ветра закрылась переправа через ОбьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги закрылась из-за сильной метели. В районе окружной столицы дует шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В социальных сетях жители делятся видеозаписями, снятыми за несколько часов до закрытия переправы. На видео можно заметить, что проезд по льду затруднен из-за сильных переметов и плохой видимости.

Значительная часть жителей города Лабытнанги работает в столице Ямала. Ледовая переправа чрез Обь — это единственная наземная связь между городами. Без нее лабытнангцы не смогут вернуться вечером домой.

Ранее уже сообщалось, что из-за непогоды закрылись два крупных зимника. Задержаны вылеты вертолетных рейсов. Однако ямальцы, привыкшие к капризам природы, реагируют на сообщения о метели с юмором. «Ветер-ветер, ты могуч. Мы это поняли — успокойся уже… Ласковый апрельский ветер нежно покачивает за окном арматуру… Преживем», — комментируют предупреждения об усилении ветра пользователи соцсетей

Вячеслав Егоров
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