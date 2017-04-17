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17:39  17 апреля 2017 0

Жители Ноябрьска пожаловались на вандализм и коррупцию на кладбище

Рядом со старыми захоронениями в Ноябрьске появились совсем свежие могилы. Жители подозревают вандализмФото: Наталья Кузнецова, прислано в редакцию

В Ноябрьске горожане заподозрили беспорядки на городском кладбище. По версии одной из жительниц, на месте старых могил появляются новые. При этом директор МУП «СРС» комментировать ситуацию отказывается. Фотодоказательства вандализма жительница прислала в редакцию «URA.RU».

«На кладбище Ноябрьска идет коррупция полным ходом! Два года назад мы приехали на могилку к маме и обнаружили, что оградку сдвинули до такой степени, что, когда заходишь, сразу наступаешь на могилу. А рядом свежее захоронение. Я обратилась к директору кладбища и не получила ответа. После обратилась в компанию „МИГ“, журналист снял сюжет и связывался с директором кладбища, на что услышал в свой адрес угрозы. Репортаж так и не показали, так как запретили. Сегодня, приехав на кладбище, таким беспределом была шокирована. Рядом было захоронение — памятник просто выкинули на дорожку, а на этом месте свежее захоронение. Хотя в ряду идут с 1989 года. На могилу нашей мамы просто сбросили все венки. Сейчас опасаюсь, что в следующий раз приду и не найду могилы своей мамы», — написала Наталья Кузнецова во «ВКонтакте».

фото — прислано в редакцию Натальей Кузнецовой

В беседе с «URA.RU» она предположила, что памятник, который кто-то выкинул в сугроб, был снят с соседней старой могилы. «Фотография с памятника сорвана, так что невозможно определить, кому он принадлежал. Рядом захоронения 2016—2017 года, которых там точно раньше не было. Это почти в самом начале кладбища — четвертый ряд. Здесь хоронили еще в начале девяностых», — объясняет жительница. Она часто навещает могилу матери и следит за состоянием этой зоны.

И.о. директора МУП «Специализированная ритуальная служба» Артем Катков отказался давать «URA.RU» комментарии, предложив направить официальный запрос.

Юлия Фролова
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