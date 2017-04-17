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17 апреля 2017
16 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:35  17 апреля 2017 0

На Урале иномарка влетела в «скорую помощь» с роженицей

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Роженицу довезли до больницы на другой карете скорой помощи (архивный снимок)Фото: depositphotos.com

В понедельник, 17 апреля, в Верхней Пышме, на перекрестке улицы Машиностроителей и Успенского проспекта произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и иномарки «Пежо-408».

Как выяснилось, легковушка влетела в спецавтомобиль, когда он совершал левый поворот. В итоге пострадала роженица, которую везли в роддом, а также фельдшер медицинской бригады, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев аварии. Роженицу отправили в больницу вместе с другой бригадой скорой помощи.

Лев Истомин
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