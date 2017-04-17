17:50 17 апреля 2017 0

По словам девушки, сотрудники изолятора не считают себя ни в чем виновными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгения Чудновец, осужденная за репост детского порно, оправданная судом и ставшая после этого правозащитницей, приехала в город Шадринск Курганской области, где она находилась в СИЗО в первые недели после вынесения приговора. По ее словам, ей хотелось посмотреть в глазу начальнику учреждения и его заместителю, которые в январе 2017 распорядились бросить ее в карцер. Чудновец рассказала «URA.RU» о том, как прошла ее экскурсия в СИЗО.

«В следственном изоляторе меня узнали сотрудники — младшие инспекторы, которые охраняют и осуществляют переводы заключенных. — Очень быстро выписали пропуск, произвели досмотр и сопроводили меня в кабинет руководителя, — рассказала агентству Чудновец. — Начальника, который был при моей отсидке, не было — он в отпуске, его заместителя, который распорядился бросить меня в карцер, — тоже. Вообще никого из тех, кто был в комиссии, когда меня помещали в карцер, я не увидела».

В итоге Чудновец принял другой заместитель начальника СИЗО. «Я пыталась донести до него мысль, что нельзя так издеваться над людьми, говорила, что не надо вешать камеры над тем местом, где в карцере стоит туалет, о том, что в камерах должны быть холодильники и телевизоры, — рассказала Евгения. — Факты издевательства над заключенными они отрицали, по поводу холодильника пояснили, что если кто-то из камеры провинился, то холодильник они забирают (вне зависимости от того, сколько человек сидит в камере)».

По мнению правозащитницы, призвать сотрудников изолятора к совести ей так и не удалось. «Они уверены в том, что все делали по закону: у них действительно есть приказы, по которым за любое нарушение после выговора и профилактической беседы могут бросить в карцер, — говорит Чудновец. — По поводу продуктов у них тоже есть „отговорки“: если по рецепту каша без соли с сахаром, такую и варят. Меняться они не собираются. „Мы плохо поступили и больше не будем“ — такого вообще не прозвучало».

После Шадринска Евгения Чудновец отправилась в Катайск, где намерена встретиться со следователем СК, расследовавшим ее дело, с ключевым свидетелем Данеляном (который запустил в Сеть ролик с обнаженным мальчиком, шантажируя руководство загородного лагеря, но не понес при этом никакого наказания), а также с другими свидетелями, чьи показания, по словам Евгении, очень похожи.

«У меня есть подозрения, что они были сделаны под копирку — я даже предполагаю, каким образом, — говорит девушка. — Мне важно зафиксировать этот факт, чтобы доказать, что дело было сфабриковано».

Получить оперативный комментарий ГУФСИН по Курганской области о визите Чудновец в СИЗО-2 Шадринска не удалось: представители пресс-службы порекомендовали обращаться в пресс-центр ФСИН России.

Уроженка Екатеринбурга Евгения Чудновец была осуждена за репост видео, на котором запечатлен обнаженный восьмилетний мальчик, снятый воспитателем детского лагеря в Зауралье. Чудновец утверждала, что разместила ролик, чтобы обратить внимание силовиков и общественности на издевательства над детьми, но суд Катайска ей не поверил и отправил в колонию на полгода (после апелляции срок снизили до 5 месяцев).

В январе 2017-го, находясь в СИЗО №2 г. Шадринска, она угодила на 15 суток в карцер, основанием для этого стали нарушения распорядка: она накрывала ноги одеялом, написала карандашом на стене камеры и не убирала руки за спину на прогулке. Однако почти сразу же ее этапировали в Свердловскую область.После публикаций в СМИ ее дело вызвало огромнейший резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу.