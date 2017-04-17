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Главные новости Курганской области
17:40  17 апреля 2017 0

В Зауралье МЧС предупреждает о штормовом ветре

Ветер-вандал Курган, ветер, знак опрокинут
Без особой нужды на улицу лучше не выходитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во второй половине дня и вечером 17 апреля местами по области ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с, сообщает ГУ МЧС по Курганской области, ссылаясь на данные Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с сильным ветром повышена вероятность обрывов линий электропередачи, дорожно-транспортных происшествий, возможно обрушение рекламных щитов и растяжек, а также падение деревьев со слабой корневой системой, нарушение целостности кровли жилых домов, предупреждают спасатели.

Жителям региона рекомендуют закрепить легкие съемные конструкции, с лоджий и балконов убрать предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра. Машины предлагают использовать лишь в крайних случаях — с особой осторожностью. Парковаться лучше поодаль от аварийных деревьев и легких конструкций. Особое внимание в опасные часы в МЧС советуют уделить детям и пожилым людям, которые отправятся на улицу.

Татьяна Жаткина
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