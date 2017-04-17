{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
17:54  17 апреля 2017 0

В Германии отозвали учебники с российским Крымом

Книги про Крым и украинский кризис. Екатеринбург, крым, карта политическая
Германия не может определиться, чей все-таки КрымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии отозвало собственное согласие на издание учебников, в которых Крым изображен в качестве части России.

Соответствующая карта попала в учебники по немецкому языку В1.1 и В1.2, которые используются для обучения мигрантов. Руководство организации TELC, которое занималось выпуском учебного пособия, заявило, что не пыталось сделать политического заявления, принеся извинения за неточность в карте, пишет издание «Экономика сегодня».

Учебники появились в продаже еще летом прошлого года. Теперь их переиздадут.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров