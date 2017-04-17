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Главные новости Пермского края
18:05  17 апреля 2017 0

Дети в пермском садике могли заразиться через еду

Детский сад 370 Депутатская комиссия Челябинск, пищеблок, таз
Причиной недомогания детей в пермском садике №134 по ул. Тургенева стал норовирус, а не ротавирус, как сообщалось ранееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной недомогания детей в пермском садике №134 по ул. Тургенева стал норовирус, а не ротавирус, как сообщалось ранее. Это означает, что дети все же могли отравиться едой, но не по причине ее испорченности.

«На данный момент норовирус выявлен у четырех человек. Сейчас проводится лабораторное исследование проб продуктов, которые ели дети. Деятельность садика все еще приостановлена», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Источником при норовирусной инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Заболевание передается посредством зараженной пищи или при контакте с больным человеком.

В среду, 12 апреля, воспитанники детского сада №134 по улице Тургенева стали жаловаться на тошноту. К врачам обратились родители пятерых детей. Одного малыша госпитализировали. Первоначальной причиной недомогания детей пермская мэрия назвала ротавирусную инфекцию, которую часто называют «болезнью грязных рук».

Анна Белкина
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