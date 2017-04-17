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17 апреля 2017
18:44  17 апреля 2017 2

После истории с Шурыгиной СК усилит контроль за СМИ, делающими рейтинг на изнасилованных девушках

История с Шурыгиной изменит программу телепередачФото: Instagram Дианы Шурыгиной

Следственный комитет России обратил внимание на популярные ток-шоу об изнасилованных девушках, которые обеспечивают телеканалам высокие рейтинги и хорошую прибыль. При этом конкретные телепрограммы и телеканалы не названы, хотя, скорее всего, вопрос возник после скандальной истории с изнасилованной Дианой Шурыгиной, которую несколько раз приглашал в телеэфир ведущий «Первого канала» Андрей Малахов.

В СКР напоминают, что раскрытие персональных данных несовершеннолетних пострадавших является нарушением закона. Тем более что в подобных ситуациях подогревается интерес не к самим преступлениям, а к преступникам и жертвам, пишет tjournal.ru.

Следственный комитет призвал государство жестче контролировать федеральные телеканалы, которые не стесняются эксплуатировать жертву преступления, после чего дети не знают, как себя вести в Интернете.

На минувшей неделе Роскомнадзор пообещал оказать административное воздействие на «Первый канал» после цикла передач «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, который посвятили изнасилованной несовершеннолетней Диане Шурыгиной.

Лев Истомин
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