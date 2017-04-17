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17 апреля 2017
16 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:51  17 апреля 2017 5

Родственники избитых на Урале подростков нашли нападавших в соцсетях

Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, фонтан, лето, жара, скейтбордист, солнечная погода
Молодых людей избили у Драмтеатра - на постоянном месте сбора скейтбордистовФото: Анна Майорова © URA.RU

Родственники избитых в Екатеринбурге выяснили личность парня, избивавшего их детей. На площадке у Драмтеатра молодежная банда избила скейтбордистов.

Несколько подростков 16-17 лет на скейтбордах, как обычно, катались на площадке перед Драматическим театром в Екатеринбурге. В группу катающихся вклинились трое молодых людей. По словам скейтбордистов, молодые люди сознательно шли, чтобы задеть их. Началась перепалка, тут же к троице подбежали человек десять из группы поддержки, наблюдавшие за происходящим со стороны. Всех подростков сильно избили. Одного двое держали, а третий бил его скейтом по голове. В результате пострадавший получил сложный перелом челюсти. Сделана операция, но собрать челюсть пока не удалось. Идет подготовка ко второй операции.

«Нам прислали ссылки на страницы в соцсети нападавших. Главный у них, который сильно избил парня, Магомед А., — сообщил „URA.RU“ Николай, родственник одного из избитых подростков. — Вся площадь увешана камерами наблюдения. Что еще надо полицейским, чтобы узнать, кто там был?»

В полиции пока особо не распространяются на эту тему. «Проводится проверка, ведется работа по установлению участников конфликта», — сообщил сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков

Александр Лукманов
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