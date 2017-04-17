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19:03  17 апреля 2017 0

В Челябинской области начались лесные пожары

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск
Крестьяне не отказываются от привычки сжигать прошлогоднюю травуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть лесных пожаров зафиксировано на Южном Урале на прошедшей неделе, сообщили «URA.RU» в Главном управлении лесами по Челябинской области. Огнем было охвачено 23 гектара.

Три пожара произошло на территории Шершневского лесничества, два — в Красноармейском и один —в Чебаркульском. 13 апреля в Кунашакском районе ветром огонь погнало к железнодорожной станции Тахталым, но пламя не смогло перебраться через шоссе. Пока огонь не наносит вреда деревьям и кустарникам: под высохшей прошлогодней травой и листьями по-прежнему промерзшая и влажная земля. Во всех шести случаях причиной пожара стали поджоги сухой травы, но лишь в последнем из них возбужденное административное дело может иметь перспективы.

Министерству сельского хозяйств региона поручено провести соответствующее совещание с руководителями районов и предприятий. Такие встречи проводятся ежегодно, но от привычки проводить так называемые «сельскохозяйственные палы» аграрии не отказываются. За прошлый год в области потушили 572 лесных пожара на площади почти 3 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом их число выросло на 9 процентов.

Алексей Шумов
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