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17 апреля 2017
19:08  17 апреля 2017 0

Специалисты назвали девять признаков ненормального секса

Открытая лицензия от 09.12.2016. Стиральная машина, спид, вич, презерватив, вич, спид, контрацепция, защищенный секс
Ученые выяснили, как сделать секс лучшеФото: pixabay.com

Психологи и специалисты по межличностным отношениям рассказали о девяти вещах, которые не являются признаками здоровых сексуальных отношений.

На первом месте оказалось чувство вины, которое может преследовать одного из партнеров, который часто не хочет заниматься сексом. Необходимо научиться принимать отказ и пересмотреть собственное отношение к половым отношениям.

Также трудно называть нормальными ожидания от женщин множественных оргазмов. Дамы не всегда получают даже один оргазм во время секса. Поэтому следует быть реалистичными в собственных ожиданиях. Дисбаланс власти в постели также не приводит ни к чему хорошему — обоим партнерам должно быть комфортно друг с другом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме этого, специалисты советуют сосредоточиться в постели не на достижении оргазма, а на самом процессе, который лучше растянуть и получить максимум удовольствия. Ненормально иметь регулярный секс, который не приносит удовольствия обоим партнерам.

Партнеры не должны испытывать дискомфорт и боль в постели, это может привести к прекращению отношений. Также не стоит ждать оргазма от каждого секса, часто для его достижения приходится использовать дополнительную стимуляцию и даже «игрушки».

Проблемы с эрекцией у мужчины тоже не являются признаком нормального секса. В этом случае стоит обратить внимание на собственный образ жизни и, возможно, обратиться к врачу. Также в жизни нормальной пары не должен занимать много места порносекс.

Лев Истомин
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