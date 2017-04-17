19:19 17 апреля 2017 0

Подобную стрижку делают не только в Москве Фото: Twitter

Стрижку под названием «Гитлерюгенд», которая возмутила пользователей социальных сетей после жалобы жительницы Москвы, делают не только в столице. Как выяснилось, с таким же названием стрижка значится в одном из салонов Санкт-Петербурга.

«Обыкновенный франшизм. Такая же парикмахерская, но в Ленинграде. „Неча на Маннергейма пенять…“» — написал в Twitter Константин Семин, приложив снимок из каталога. На фотографии другой мальчик, однако название у стрижки то же.

По словам пользователей соцсетей, так под «Гтлерюгенд» стригут в Питере

Москвичка Ольга Макарова ранее сообщала, что увидела стрижку в каталоге салона «Воображуля», по всей видимости, о заведении той же сети говорит Семин. В самом салоне в столице, как ранее писал tjournal, заявляют, что у них стрижки с названием «Гитлерюгенд» нет. «Нет, это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек — мы делаем причёски для детей по желанию родителей», — говорят в «Воображуле».

Тем не менее названии такой стрижки можно найти в услугах салона Begoody в Санкт-Петербурге. Там добавляют, что это прическа, как и андеркат (undercut), сейчас на пике моды. На парикмахерских сайтах для мастеров всей страны также отмечают, что стрижка сейчас очень популярна, добавляя, что есть и другое ее название — «Под фрица». С такой прической, пишут авторы статей, ходят сейчас многие звезды, среди которых Том Харди и Брэд Питт. Особо подчеркивается, что стричь под «Гитлерюгенд» должен только профессионал, и приводится алгоритм действий мастера: виски выстригаются машинкой с самой маленькой насадкой; той же самой насадкой выстригается затылок; оставляется самой длинной часть на макушке; передние пряди стригутся немного короче, чем на верху головы; результат укладывается и подравнивается. «Наиболее длинная прядь посредине головы будет закрывать одну часть лица, а какую — это ваш выбор», — добавляют авторы статей.

Тем временем о названии стрижки высказался мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Прическа „Гитлерюгенд“ в России не то, чтоб страшно, а как-то безвкусно и низко. Брезгливо, короче», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что в Германии за стрижки под Гитлера общественность и СМИ подняли бы шум и парикмахерскую бы закрыли, наложив на бизнесменов крупный штраф.

«Если бы парикмахерская делала рекламу, что они стригут под гитлеровскую прическу, то такую парикмахерскую бы закрыли, — заявил Рар в разговоре с „Национальной службой новостей“. — В это дело вмешались бы на высшем уровне. Я не юрист, но на организаторов наложили бы крупнейший денежный штраф».