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17 апреля 2017
19:29  17 апреля 2017 0

Google согласилась выплатить ФАС почти полмиллиарда по делу об Android

Клипарт, всего понемногу, интернет, гугл, google, поисковая система
Компания договорилась с федеральным ведомствомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и Google по делу об Android, которое заключили на 6 лет и 9 месяцев.

Также Федеральная антимонопольная служба отзовет иск о принудительном исполнении Google предписания ведомства, пишет RT.

Отмечается, что по условиям соглашения Google выплатит штраф в размере 438 млн рублей.

2 ноября федеральное надзорное ведомство оштрафовало Google Inc. и Google Ireland Limited на полмиллиона рублей за неисполнение предписаний ФАС.

Лев Истомин
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