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17 апреля 2017
19:46  17 апреля 2017 0

«Пузырь» может лопнуть. Рубль ждет резкое падение из-за спекулянтов

Борис Титов, заседание в резиденции. Екатеринбург, титов борис
Титов считает, что рубль непременно рухнетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Доллары и евро «бьют» по рублю
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Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что на отечественном валютном рынке надулся «пузырь», способный вызвать резкое обрушение рубля.

«Проблема — это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий курс, практически „пузырь“ курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», — сказал Титов.

Ранее стало известно, что специалисты Министерства финансов РФ увидели элементы спекулятивного пузыря на отечественном рынке, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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