В Кольцово пассажиров сняли с рейса из-за нехватки мест

19:31 17 апреля 2017 0

По предварительным данным, на борт не вошло около 20 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили часть пассажиров на самолет до Сочи, который прибыл в Кольцово взамен неисправного судна. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, новый борт оказался меньше предыдущего.

Рейс U6-219 «Уральских авиалиний» задержали более чем на пять часов. Один из пассажиров сообщил агентству, что после длительного ожидания наконец предоставили резервный самолет. Однако попасть на него смогли не все.

«Борт дали меньше — людей снимают. Они в ярости. Парень с девушкой летел, его допустили, а ее сняли. Как я понял, теперь он сходит с рейса. А это возврат багажа, его поиск», — рассказал собеседник агентства. Очевидец не смог объяснить, по какой системе сотрудники авиакомпании «отсеивали» пассажиров. Это не смогли сделать и в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Для вылета этого рейса было предоставлено резервное судно Airbus A320 меньшей вместимости. Тем, кто не попал на борт, предлагают альтернативные варианты вылета — сегодня с пересадкой в Москве либо размещение в гостинице и вылет на следующий день», — сообщили «URA.RU» в компании. По предварительным данным, на борт не вошло около 20 человек.

Ранее произошел скандал с американской авиакомпанией United Airlines. Ее пассажира насильно выволокли из салона самолета после того, как он отказался покинуть борт добровольно из-за нехватки мест.