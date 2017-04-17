{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
19:31  17 апреля 2017 0

В Кольцово пассажиров сняли с рейса из-за нехватки мест

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
По предварительным данным, на борт не вошло около 20 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили часть пассажиров на самолет до Сочи, который прибыл в Кольцово взамен неисправного судна. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, новый борт оказался меньше предыдущего.

Рейс U6-219 «Уральских авиалиний» задержали более чем на пять часов. Один из пассажиров сообщил агентству, что после длительного ожидания наконец предоставили резервный самолет. Однако попасть на него смогли не все.

«Борт дали меньше — людей снимают. Они в ярости. Парень с девушкой летел, его допустили, а ее сняли. Как я понял, теперь он сходит с рейса. А это возврат багажа, его поиск», — рассказал собеседник агентства. Очевидец не смог объяснить, по какой системе сотрудники авиакомпании «отсеивали» пассажиров. Это не смогли сделать и в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Для вылета этого рейса было предоставлено резервное судно Airbus A320 меньшей вместимости. Тем, кто не попал на борт, предлагают альтернативные варианты вылета — сегодня с пересадкой в Москве либо размещение в гостинице и вылет на следующий день», — сообщили «URA.RU» в компании. По предварительным данным, на борт не вошло около 20 человек.

Ранее произошел скандал с американской авиакомпанией United Airlines. Ее пассажира насильно выволокли из салона самолета после того, как он отказался покинуть борт добровольно из-за нехватки мест.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров