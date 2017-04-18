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09:22  18 апреля 2017 0

Челябинский губернатор вылетел в Москву. Его ждут в иностранном посольстве

Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Переговоры займут практически весь деньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во вторник, 18 апреля, проведет переговоры в посольстве Франции в России, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Регламент предусматривает презентацию экономического потенциала Южного Урала, которую подкрепит рассказ представителей успешной компании-инвестора.

Мероприятие откроет рабочая встреча с главой дипломатической миссии в России Фредериком Мондолони, главой государственного агентства торговым советником «Business France» в России и Евразии Пьерриком Боннаром и сотрудниками экономического блока посольства.

Вслед за Борисом Дубровским перед собравшимися предстанет глава Агентства инвестиционного развития (АИР) региона Анатолий Лобко. Его выступление будет посвящено кластерному развитию и крупнейшим проектам на территории Южного Урала. Также руководитель АИР остановится на актуальных проблемах и ситуации в экологии Челябинской области.

Перспективы сотрудничества с челябинцами проиллюстрирует представитель компании «Сен-Гобен» (Saint-Gobain), действующей в Уральском регионе с 2010 года. Челябинским активом концерна является завод по производству теплоизоляционных материалов ISOVER на основе каменного волокна. Ранее ЗАO «Завод Минплита», работавшее под брендом «Лайнрок» (Linerock), принадлежало известному бизнесмену Валерию Панову. Завод сменил владельца в 2014 году.

Алексей Шумов
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