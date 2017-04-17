20:02 17 апреля 2017 11

Ройзман выполнил свое обещание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман публично объявил о намерении побороться за пост губернатора.

На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он разместил следующее сообщение: «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов». Всего за 13 минут пост набрал почти тысячу «лайков».

Мэр сделал заявление через несколько часов после подписания президентом РФ указа об отставке действующего губернатора Евгения Куйвашева и назначении его временно исполняющим обязанности главы региона.

Впервые о намерении принять участие в выборах Ройзман сообщил в конце 2015 года. Он уточнил, что станет противовесом действующему губернатору. «Если Евгений Куйвашев пойдет на выборы, я тоже выставлю свою кандидатуру», — заявил глава города на своей пресс-конференции.