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17 апреля 2017
20:06  17 апреля 2017 0

В Вашингтоне женщина пыталась перелезть через ограду Белого дома

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом снова оказался в опасностиФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В США задержали женщину, которая пыталась перелезть через дополнительные ограждения, чтобы попасть на территорию Белого дома с северной стороны. Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля.

После этого доступ на территорию места работы президента Дональда Трампа был закрыт на полчаса, пишет RT.

В марте этого года в Белый дом проник мужчина, который смог в течение 16 минут скрываться от сотрудников Секретной службы США

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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