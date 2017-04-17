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20:15  17 апреля 2017 0

В Сургуте дети по дороге в школу нашли тело женщины

Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
В Сургуте на улице обнаружен трупФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте в районе сквера Энергетиков обнаружено тело мертвой женщины. Труп нашли дети, следовавшие в школу. Несовершеннолетние сообщили о находке родителям, а те, в свою очередь, — в полицию. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказал «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

«Личность женщины установлена. Умершая злоупотребляла алкогольными напитками. Предварительно — смерть наступила в силу естественных причин», — комментирует Абмайкина.

Эльдар Булатов
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