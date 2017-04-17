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17 апреля 2017
16 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:17  17 апреля 2017 0

Свердловские депутаты предложили Куйвашеву альтернативу на выборах

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. Екатеринбург, куйвашев евгений
Депутаты Думы Богдановича попросили Евгения Куйвашева поддержать на выборах бывшего мэраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Богдановичской городской думы обратились к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поддержать на грядущих мэрских выборах бывшего главу города Андрея Быкова, сообщил «URA.RU» информированный источник.

Последний занимал пост мэра с 2000 по 2012 год. На последних выборах (4 марта 2012 года) он не набрал нужного количества голосов и уступил в гонке Владимиру Москвину, к которому у думцев за время совместной работы накопилось немало претензий.

Ранее народные избранники уже писали главе региона обращение, в котором говорилось о неэффективной работе Москвина и давлении с его стороны на депутатов. Речь шла о запугивании увольнением и искажением подконтрольных администрации СМИ информации о деятельности Думы. Чуть позже аналогичное обращение было направлено депутатами на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, руководителя межрегионального координационного совета «Единой России» Ивана Квитки и лидера областного отделения партии Виктора Шептия.

Под последним обращением на имя Куйвашева с просьбой поддержать Быкова подписались 13 из 16 депутатов, добавил источник.

Руководитель департамента по местному самоуправлению администрации губернатора Наталья Соколова подтвердила факт обращения депутатов. Документ находится на рассмотрении.

Сергей Демин
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