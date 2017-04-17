21:33 17 апреля 2017 0

Павел Дуров не видит смысла в друзьях Фото: TechCrunch /Flickr

Создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров полностью очистил список своих друзей. По словам Дурова, все, кто ему нужен для общения — давно в различных мессенджерах.

«Друзья в социальных сетях — это явление из 2010 года, — пояснил Дуров на личной страничке, рассказывая о причинах своего шага. -Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга». По словам создателя «ВКонтакте», нужно не бояться избавляться от старого багажа, чтобы расчистить место для нового. В том числе — не бояться отказаться от устаревающих идей, представлений, связей, мест работы.