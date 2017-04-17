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17 апреля 2017
20:32  17 апреля 2017 0

Референдум в Турции не соответствует стандартам Совета Европы

Турция, море, флаг турции
Европа не признает референдум в ТурцииФото: Нина Калинина © URA.RU

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что проведение конституционного референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как он проходил в условиях, когда две стороны кампании не имели равных возможностей.

В заявлении наблюдателей ОБСЕ говорится, что избиратели не получили объективной информации о ключевых аспектах реформы, пишет RT.

За поправки в Конституции Турции и расширение полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 51,2% граждан страны.

Лев Истомин
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