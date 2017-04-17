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17 апреля 2017
20:23  17 апреля 2017 2

Названа самая массовая профессия в России

Египет, отдых туристов, джип, негр, водитель, араб
Водителей в стране больше, чем кого-либоФото: Нина Калинина © URA.RU

Самыми массовыми профессиями в России являются торговцы и водители, рассказал проректор НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Рощин.

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, 7% занятых», — заявил Рощин, слова которого приводит «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что тенденция существует абсолютно во всех регионах страны.

Как пояснил Рощин, сложившаяся ситуация связана с тем, что на обширной территории России существует огромное количество транспортных задач и проблем. Второй по массовости профессией является торговец. Специалистов в этой сфере почти столько же, сколько водителей.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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