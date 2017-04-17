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17 апреля 2017
20:39  17 апреля 2017 0

ФСБ опубликовала видео задержания организатора теракта в Петербурге

Азимова скрутили несколько специалистовСкрин видео ФСБ
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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У задержанного в Подмосковье мужчины, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, забрали боевой пистолет, патроны и телефон. Это следует из видео, опубликованного спецслужбой.

Зафиксирован момент задержания организатора теракта в Санкт-Петербурге, пишет РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. На видео, которое публикует RT, запечатлено, как несколько сотрудников с нашивками «ФСБ» на куртках бегут за мужчиной по дорожке между кустами. Подозреваемого валят на землю, он называет свое имя, фамилию, отчество и говорит, что догадывается, за что его задержали.

Кроме пистолета, обойма которого заряжена наполовину, у мужчины находят пакет, а в нем — мобильный телефон и провода.

По данным ФСБ, задержанного зовут Аброр Азимов. Его задержали в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, Азимов родился в 1990 году и является выходцем из Центрально-Азиатского региона.

Наталия Вершинина
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