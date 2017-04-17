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17 апреля 2017
20:54  17 апреля 2017 0

Советник Порошенко поглумился над снимком кладбища под Донецком

Кладбище стало объектом насмешекФото: Юрий Бирюков, Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
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Советник президента Украины Юрий Бирюков выложил на своей страничке в Facebook фото, сделанное на кладбище в городе Моспино под Донецком.

«За последние десять дней марта на кладбище насчитали 83 свежих безымянных холмика. Это просто какое-то поле чудес в стране дураков, не иначе», — написал Бирюков.

Многие жители Украины в комментариях порадовались смерти граждан юго-востока страны, которых в Киеве считают террористами. При этом президент страны Петр Порошенко ранее заявил, что с начала апреля в зоне конфликта введен режим прекращения огня.

Ранее Бирюков оставил глумливый комментарий по поводу катастрофы самолета Ту-154 в Черном море, предложив «отнести к посольству орды бутылочку „Боярышника“».

Лев Истомин
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