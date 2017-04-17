21:00 17 апреля 2017 0

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман откусил повестку дня у врио губернатора Евгения Куйвашева (на фото), когда объявил, что тоже хочет стать главой Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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И вот что интересного произошло сегодня:

Евгений Куйвашев сменил статус с губернатора Свердловской области на врио губернатора того же региона. Эти четыре буквы означают старт избирательной кампании — свердловчане должны выбрать себе губернатора в сентябре. Мы вспомнили все ошибки и достижения Куйвашева за (почти) пять лет, что он во главе региона и сделали подробный разбор, как изменится расклад политических сил в области в ближайшие месяцы.

И сегодня же мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже заявил, что пойдет на выборы губернатора Свердловской области. Выборы будут интересными.

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