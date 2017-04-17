20:59 17 апреля 2017 0

Региону нужны желающие учиться на инженеров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Через семь лет на Среднем Урале увеличится число медиков и учителей, а вот занятых в сельском хозяйстве будет гораздо меньше. В 2018 году в регионе продолжат учить за бюджетный счет в основном инженеров. Секретный доклад о том, что делать в ситуации, когда пожилых все больше, а молодежь плохо идет на заводы, представлен правительству Свердловской области.

Доклад представляли на координационном совете правительства. Предполагается, что он поможет правильно сформировать и развить систему обеспечения экономики региона кадрами. Власти Свердловской области прогнозируют, что через семь лет в экономике региона будет больше бюджетников (учителей и врачей), сотрудников коммуналки, банков, гостиниц и ресторанов. Увеличение небольшое — по 2-4 тысячи человек к тому количеству, что заняты сейчас. Такая же ситуация с обрабатывающей промышленностью — тут занятных будет больше буквально на пару тысяч человек по сравнению с нынешними цифрами.

Существенно сократится число тех, кто будет добывать ископаемые — на 10 тысяч человек. Число тех, кто хочет работать на селе, будет меньше на 20 тысяч человек. Одновременно к 2023 году в Свердловской области число пенсионеров вырастет на 44,6 тыс. человек — это на 20 процентов выше, чем сейчас. Но примерно на 80 тысяч человек будет меньше тех, кто способен работать.

В докладе приводятся данные департамента труда и занятости Свердловской области: примерно пятая часть выпускников вуза обращается в центры занятости. Таких в 2015 году, например, было около 20%. Это только что получившие дипломы юристы, экономисты, специалисты по управлению персоналом. Однако есть безработные и среди выпускников средних техучилищ.

Число пенсионеров вырастет на 44,6 тыс. человек Фото: depositphotos.com © URA.RU

Не могут найти работу, например, строители, транспортники и, что особенно интересно, специалисты по обработке информации, проще говоря, безработными рискуют оказаться выпускники по ИТ- специальностям.

Выпускников колледжей меньше требуется уже сейчас — пока на 5% относительно 2016 года. В докладе говорится, что в области установлено, кто будет учиться за бюджетный счет. Больше всего бюджетных мест в колледжах и техникумах будет выделено на профессии, связанные с технологиями и инженерным делом. Это 71% и 16,7 тыс. учебных мест. Гораздо меньше будут обучаться по направлениям, которые условно можно назвать «науки об обществе» — на них выделят 3,7 тыс. мест, это всего 16%. Однако «технарей» по прежнему недобор — так, в 2016 году незаполненными остались примерно 400 мест.

В вузах тоже будут учить в основном «на инженеров». Всего в вузах будет около 18 тысяч мест. Укрупненно все выглядит так. Примерно 10,5 тысяч мест отдадут на инженерные науки; 3,3 тысячи мест — на образование и педагогические науки, науки об обществе — 2, 6 тыс. рабочих мест, остальное выделяется на сельское хозяйство и иные науки.

В докладе говорится, что в этом году власти начнут проводить обследование предприятий, чтобы понять, какие именно профессии нужны будут региону в будущем. Власти попробуют сформировать топ самых востребованных специальностей.