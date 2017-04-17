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17 апреля 2017
21:04  17 апреля 2017 0

Только один из трех россиян сдает на права с первого раза

Визит Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, автомобилист, машина, ученик, курсы вождения, водительские права, легковой автомобиль
Большинство экзаменуемых не сдают на права с первого разаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практический экзамен на вождение в городах в прошлом году с первого раза сдали 830 061 человек. Всего за 12 месяцев в России проведено 2 682 858 экзаменов. С первой попытки с задачей справился только каждый третий ученик. Количество сдавший по сравнению с 2015 годом практически не изменилось.

Более строгие правила сдачи экзаменов на знание Правил дорожного движения приняли в самом начале 2016 года, в силу они вступили с сентября, напоминает RT.

Среди получавших водительские права в прошлом году, теоретический экзамен с первой попытки сдали около половины экзаменуемых. Всего ГИБДД провели 7 645 830 экзаменов.

Лев Истомин
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