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17 апреля 2017
21:18  17 апреля 2017 0

«Как всегда навалил лжи». Представители Усманова назвали дешевыми приемы Навального

Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Усманов настроен решительноФото: Антон Белицкий © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный в споре с миллиардером Алишером Усмановым использует дешевые приемы и постоянно лжет. Об этом заявили в пресс-службе предпринимателя, отвечая на новые обвинения со стороны Навального. На этот раз оппозиционер попытался обосновать свою правоту в споре фотографией храма, размещенного на участке Усманова.

Политик отметил, что на фотографиях дачи, построенной в Знаменском поселке, виден купол православной часовни, в то время как Усманов — мусульманин и «постоянно подчеркивает» это. Он не мог построить православную часовню для своей сестры, утверждает Навальный.

В пресс-службе Усманова в свою очередь заявили, что Навальный «подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения» и «ловко использует дешевые приемы», передает издание Republic со ссылкой на сообщение, поступившее в распоряжении СМИ.

«Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты», — подчеркнули представители Усманова, напомним, что сделку с «Соцгоспроектом» бизнесмен и уже комментировал, и «добавить здесь нечего».

Ранее стало известно, что Усманов подал иск против Навального о защите чести и достоинства. Слушание по делу состоится 18 мая.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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