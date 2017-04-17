{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
21:24  17 апреля 2017 4

Погибших в ГУЛАГе родственников Володина причислили к лику святых

Медиа-форум
О родственниках Володина рассказали СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Родственники спикера Госдумы Вячеслава Володина— священнослужитель Иаков Логинов и диакон Филипп Летов причислены к лику святых.

Обоих мужчин репрессировали в 30-е годы прошлого века, после чего они погибли в ГУЛАГе. Летов приходится Володину прадедом по материнской линии, а Логинов — просто дальним родственником. Шесть лет назад Логинова стали почитать в Саратовской епархии, а Летова причислили к лику новомучеников и исповедников решением Священного синода Русской Православной церкви, пишет «Росбалт».

Известно, что в 2005 году Вячеслав Володин присутствовал на литургии в Покровском храме, где молился об упокоении своих родственников, Иакова Логинова и Филиппа Летова, которые были последними священнослужителями Самодуровского храма, погибшими в ГУЛАГе.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров