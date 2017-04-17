Погибших в ГУЛАГе родственников Володина причислили к лику святых

21:24 17 апреля 2017 4

О родственниках Володина рассказали СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родственники спикера Госдумы Вячеслава Володина— священнослужитель Иаков Логинов и диакон Филипп Летов причислены к лику святых.

Обоих мужчин репрессировали в 30-е годы прошлого века, после чего они погибли в ГУЛАГе. Летов приходится Володину прадедом по материнской линии, а Логинов — просто дальним родственником. Шесть лет назад Логинова стали почитать в Саратовской епархии, а Летова причислили к лику новомучеников и исповедников решением Священного синода Русской Православной церкви, пишет «Росбалт».

Известно, что в 2005 году Вячеслав Володин присутствовал на литургии в Покровском храме, где молился об упокоении своих родственников, Иакова Логинова и Филиппа Летова, которые были последними священнослужителями Самодуровского храма, погибшими в ГУЛАГе.