21:55 17 апреля 2017 3

Бывший реабилитант центра "Ирис" решил поставить точку в споре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Статья «URA.RU» «У Ройзмана этого не было». В Кургане не поделили бизнес на наркоманах» вызвала широкий резонанс. Спор вокруг учредителей и сотрудников «Ирис-центра», попавших в СИЗО по обвинению в лишении свободы реабилитантов и издевательствах над ними, не утихает. В редакцию обратился молодой человек (он просил не указывать его имени), который заявил, что одним из первых написал заявление на мучителей в прокуратуру. Публикуем его монолог.

«Много комментариев, которые говорят о некоем рейдерском захвате. Хочу заявить, все это чушь полная! Первые заявления поступили от трех человек: мы не знали о взаимоотношениях Артема Никулина (директора некоммерческой организации «Ирис») и Дениса Федосеева (руководителя реабилитационного центра «Решение») с учредителями «Ирис-центра» Павлом Торохтием и Дмитрий Юшковым. Заявление было написано по другому поводу.

Когда был при делах Никулин, вроде бы они помогали ребятам. Но как только Паша Торохтий почувствовал какие-то деньги, сотрудники «Ириса» стали по-другому себя вести. Начали ограничивать реабилитантов в питании, в передвижении, во всем, что может делать человек. Раз новые клиенты к нему не шли, Паша решил не отпускать резидентов. Он стал в какой-то мере заменять семьям тех людей, которые находились у него на реабилитации. Рассказывал легенды о том, как резидентам нравится в центре.

Связи с городом не было, шаг в сторону — наказание. Когда время пребывания резидента заканчивалось, он говорил семье, что человек хочет остаться еще. Человек оставался вроде бы бесплатно, а через месяц Торохтий говорил: «Оплатите месяц, и я его вам привезу». Это был конкретный «развод» родителей и близких.

Потом появился некий Анципов. Он попал на реабилитацию, но вскоре стал придумывать наказания. Методы издевок были разные. Например, заматывание в ковер: у них человек умер в ковре, они его увезли и просто выкинули около больницы в Юргамыше.

Резидент Наталья почти год была в центре. Она, находясь там, сломала ногу: ее не выпускали из бани, где было очень жарко. Она выпрыгнула. Ей никакой помощи не оказали, в больницу не возили. Просто кормили обезболивающим. Нога срослась неправильно. Она сейчас очень страдает, ходит с трудом.

У Кристины были проблемы с лицом, ее тоже не возили в больницу. И медицинская помощь в центре вообще не оказывалась. Если у тебя заболела голова, держи «таблетку» — блин от штанги килограмм на тридцать.

Сотрудники говорили, что у них работают медики. Реально приезжала раз в неделю некая тетя Оля, которая вообще оказалась зубным врачом. Приезжала, смотрела и говорила: «Ладно, все пройдет. На тебе таблеточку, она сильная». А это был обычный анальгин.

По отношению ко мне были избиения постоянные. И в ковер заматывали на пять дней: разматывали только, чтобы покормить. Мы трое и написали заявление в курганскую прокуратуру.

Был еще Александр, у которого пошло заражение от раны на пальце ноги. Сейчас ему грозит ампутация пальца.

Если во время еды разговариваешь, могли забрать твою еду и бросить собакам, мол, «лучше им». На ноги надевали кандалы, человек ходил в них два месяца. Есть в центре и погреб. Если резидент не хотел их слушаться и находиться в этом концлагере, то его закрывали в этот холодный погреб. Ему давали полторашку воды и булку хлеба, человек там находился дней пять. И физическая расправа применялась ко всем.

В комментариях писали, что Торохтий питался со всеми. Никогда такого не было: в центре два холодильника — один для Торохтия, Юшкова и еще ряда людей, которые питались нормально. Но остальных кормили так: каша и чай без сахара, и не более того.

Как таковой 12-шаговой программы там не было. Она вообще не применялась. Им это было неинтересно, они перешли на деньги. Паша вообще за два месяца (когда они отошли от Артема Никулина) купил себе «Toyota Camry» за 1,7 млн рублей, а Дима Юшков купил BMW Х3. Они это не скрывали. С Диминых слов: «Мне совершенно „по барану“, выздоравливает кто-то или нет, в первую очередь — это бизнес».

В некоторых случаях они людей захватывали с улицы и привозили в центр, потом родителей обрабатывали, типа он сам приехал и все с ним будет хорошо.

Вообще на территорию центра не пускали никого. Только персонал. Проверок я не видел, даже санитарных. А там воду невозможно пить: скважина находится в пяти метрах от септика. Если налить ее в стакан, через пять часов там будет ужасный осадок. Вода железом отдает.

Знаю, что были заявления от других ребят, которые жаловались в Юргамыш. Паша решал эту проблему: те, кто были на реабилитации, видели, как участковый ходит в баню с Пашей. Это выглядело так: «ребята, никуда не суйтесь у нас все схвачено».

Из города это все выглядит совершенно по-другому. «Мы помогаем, такие хорошие, обращайтесь к нам», — говорят они, родственники верят. Сейчас большое давление оказывается со стороны родственников Торохтия и Юшкова, которые даже предлагают деньги, чтобы изменить показания. С другой стороны — 30 человек написали заявления об издевательствах, они давали показания на камеру. Думаю, этого достаточно, чтобы поверить в то, что это на самом деле происходило. Большинство тех, кто защищает задержанных — это их друзья, которые не были в центре».

По данным «URA.RU», несколько человек намерены обратиться в прокуратуру с заявлением в защиту арестованных сотрудников «Ирис-центра».

Как ранее сообщало агенство, СК РФ расследует уголовное дело по факту незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, в реабилитационном центре «Ирис» Юргамышского района. По официальным данным пострадавших более 30 человек. В настоящее время под стражу заключены четыре сотрудника центра, в том числе Павел Торохтий и Дмитрий Юшков. В коттедже сейчас располагается другой реабилитационный центре — «Решение».