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17 апреля 2017
21:42  17 апреля 2017 4

В КНДР заявили, что ядерная война может начаться в любой момент

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Мир стоит на грани войныФото: Wikipedia

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что из-за действий США на Корейском полуострове ядерная война может начаться в любой момент.

Об угрозе стабильности в регионе и мире политик заявил в понедельник, 17 апреля, на брифинге. Ким Ин Рён добавил, что «КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы», пишет «Национальная служба новостей».

Накануне, в воскресенье, стало известно о неудачном пуске неопределенной ракеты КНДР в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Эксперты считают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Ранее вице-президент США Майк Пенс предупредил власти Северной Кореи, что не следует испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Лев Истомин
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