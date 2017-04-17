«Победа» не пустила ребенка с ДЦП на рейс Москва-Екатеринбург

21:49 17 апреля 2017 0

Не все пассажиры смогли улететь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маме с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, отказали в регистрации на рейс Внуково-Кольцово авиакомпании «Победа», хотя пассажирка заранее проинформировала перевозчика о том, что на борту будет малыш, страдающий серьезным недугом.

В инциденте, который произошел в ночь с 14 на 15 апреля, разбирается Росавиация. По данным ведомства, женщина с ребенком своевременно приехали в аэропорт, однако сотрудник «Победы», супервайзер группы по организации пассажирских перевозок, отказал маме с ребенком в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве альтернативного варианта представитель авиакомпании предложил маме с ребенком вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня.

«Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося», — говорится на сайте ведомства. Как поясняют в Росавиации, проверку причин и обстоятельств этого «безобразного случая» проведут с привлечением контрольно-надзорных органов. В ведомстве подчеркивают, что ситуация является беспрецедентной «на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями».

Получить комментарий по поводу случившегося в пресс-службе «Победы» пока не удалось — телефон не отвечает.