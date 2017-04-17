21:57 17 апреля 2017 0

Челябинский экс-губернатор меняет закон о выборах в Госдуму РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его адвоката Игоря Трунова. Речь шла об отказе ЦИК РФ зарегистрировать Юревича на выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу. Суд признал не соответствующими Конституции РФ те пункты выборного законодательства, что не позволили бывшему главе региона баллотироваться в российский парламент. Но итоги выборов в Госдуму пересмотрены не будут, говорится в постановлении, опубликованном на сайте КС РФ 17 апреля, в понедельник.

Суд признал не соответствующими Конституции часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». На основании этих статей всех одномандатников Российской партии пенсионеров за справедливость не зарегистрировали на выборах. ЦИК РФ отказал на основании того, что в трех округах было указано по две фамилии. Суд счел, что выборное законодательство противоречит сразу нескольким статьям Конституции РФ. Также признаны противоречащими высшему нормативному правовому акту государства, положение выборного законодательства, согласно которому после исключения отдельных людей из списка кандидатов они не имеют право оспаривать это решение партии в суде.

Теперь закон о выборах в Госдуму должен быть пересмотрен. А пока ЦИК РФ и Верховный суд РФ при решении подобных вопросов должны руководствоваться «правовыми позициями, выраженными Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении», — говорится в документе.

Вместе с тем в постановлении КС РФ указано, что данное решение «не затрагивает результаты выборов в Государственную Думу седьмого созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, и не может служить основанием для их пересмотра». За Юревичем и Труновым остается право требовать моральных компенсаций.

Михаил Юревич, снявшись с праймериз «Единой России» и отозвав из облизбиркома заявление как одномандатник, пытался выдвинуться от РППС по Челябинскому округу. Но это ему не удалось. Перед тем, как у него истек срок полномочий депутата Госдумы РФ, он уехал в Израиль, а оттуда в Лондон. В СК РФ по УрФО в отношении Юревича возбуждены уголовные дела по коррупции и подстрекательству к клевете. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством о заочном аресте экс-губернатора.