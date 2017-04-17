Власти Чечни попросили «Новую газету» извиниться

22:12 17 апреля 2017 0

От журналистов требуют уважения к чеченскому народу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Чечни согласны провести встречу с журналистами «Новой газеты», если они извинятся, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Пусть принесут извинения не властям, не мне лично, а чеченскому народу, — уточнил Умаров, слова которого приводит ТАСС. — Потом, если они хотят, мы готовы встретиться и обсудить дальнейшее взаимодействие». Министр заявил, что конфликта с журналистами у властей нет. «Если они не согласны с нашей линией, это их право, мы не против их работы. Но если есть нарушения прав человека, пусть для начала найдут доказательства, обратятся в соответствующие структуры, проведут расследование и потом пишут, а не наоборот», — подчеркнул Умаров.

По словам министра, журналисты под видом реализации права на свободу слова позволили себе «перейти черту, оскорбить целый народ», ссылаясь на мнимые источники. «Они повели себя, как слоны, как мамонты в посудной лавке, — считает Умаров. — Нельзя разбираться в правах человека, уничтожая вековые традиции древнего народа».

«Новая газета» 1 апреля в статье «Убийство чести» сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.

13 апреля на сайте «Новой газеты» появилась публикация, где говорилось о заявлениях и угрозах в адрес редакции. Как сообщали журналисты, в центральной мечети Грозного 3 апреля прошло собрание духовенства и лидеров общественного мнения республики, где приняли резолюцию, посвященную статье «Новой газеты». По данным СМИ, один из пунктов «открыто и прямо призывает к насилию», там говорится о «возмездии к подстрекателям».

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии «Новой газете». Речь, по словам Шахидова, шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено. Сегодня стало известно, что Следственный комитет России проверяет информацию об угрозах сотрудникам «Новой газеты» после публикации материалов о преследовании представителей сексуальных меньшинств.