{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
22:33  17 апреля 2017 0

Супруга Трампа напомнила ему положить руку на сердце по время гимна. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент забыл о правилахФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце в начале исполнения гимна страны, через несколько секунд его жена Мелания Трамп напомнила ему об этом. Инцидент, произошедший во время праздничной церемонии катания яиц в Белом доме в Пасху, попал на видео.

На кадрах видно, как после начала музыки, Меланья и сын президента Бэррон положили руки на сердца, а глава государства это сделать забыл, пишет RT. После этого жена президента легким движением своей руки напомнила мужу о правилах.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров