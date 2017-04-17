22:33 17 апреля 2017 0

Президент забыл о правилах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце в начале исполнения гимна страны, через несколько секунд его жена Мелания Трамп напомнила ему об этом. Инцидент, произошедший во время праздничной церемонии катания яиц в Белом доме в Пасху, попал на видео.

На кадрах видно, как после начала музыки, Меланья и сын президента Бэррон положили руки на сердца, а глава государства это сделать забыл, пишет RT. После этого жена президента легким движением своей руки напомнила мужу о правилах.