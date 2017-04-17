22:41 17 апреля 2017 0

Пока уральские волейболистки уступают соперникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» начал борьбу за бронзовые медали чемпионата России с поражения. В первом матче серии до трех побед подопечные Николая Карполя на домашней площадке проиграли команде «Енисей» из Красноярска со счетом 1:3 (24:26; 20:25; 25:20; 23:25).

Волейболистки «Уралочки» уступили две стартовые партии, после чего смогли выиграть третий сет. Четвертый игровой отрезок прошел в упорной борьбе, но «Енисей» уже не отдал победу. Впрочем, болельщики «Уралочки», активно обсуждающие матч в соцсетях, считают, что красноярской команде помогали судьи.

Отметим, что Нижний Тагил в этом году уже почти наверняка потерял выставку вооружений Russia Arms Expo, которая была настоящей гордостью региона. Так что «Уралочка-НТМК» сейчас практически единственное достояние Тагила, которое заслуживает особого внимания. «Бронзовая» серия чемпионата России будет продолжаться до трех побед одной из команд. Второй матч между «Уралочкой» и «Енисеем» состоится уже завтра, 18 апреля, в Нижнем Тагиле на площадке «Металлург-Форум», начало игры в 17.30. Поддержать «Уралочку-НТМК» могут не только тагильчане, но и екатеринбуржцы, для которых клуб организовал трансфер в Нижний Тагил.