23:13 17 апреля 2017 2

Партии не работают с молодежью в должной мере, уверен полпред Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большая протестная активность последнего времени — это «коллективная недоработка большинства существующих партий». Такое заявление сделал полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских в понедельник, 17 апреля, на заседании Совета политических партий. Мероприятие на Добролюбова, 11 было посвящено Единому дню голосования и «репетиции» президентских выборов.

Попеняв партиям на недоработки, полпред президента сделал особый акцент на отсутствии работы партий с молодежью — это, по мнению Игоря Рюриковича, является настоящей проблемой.

«Формально ее [молодежи] значение признают все, у многих партий есть молодежные организации, программы и мероприятия. Однако на деле, чего греха таить, молодежь воспринимается партструктурами как бесперспективная категория. Молодежь, дескать, не ходит на выборы, так зачем же тратить на них силы средства и время. Не случайно политическая повестка обращена к людям среднего и старшего возраста. Это в корне неправильный подход — он дает тактические выходы, но стратегически ведет к поражению. Стоит ли удивляться, что при таком положении вещей молодежь вовлекается в незаконные акции. Так, коллеги, недолго и вовсе потерять молодое поколение», — пояснил полпред.

Политические партии, по мнению полпреда, должны найти ответ на новый вызов: «пересмотреть стереотипы, изменить приоритеты в работе, стратегию и тактику политической борьбы». Примечательно, что присутствовавшие на заседании представители КПРФ, ЛДПР, «Единой России», Справедливой России на слова полпреда отреагировали молчанием и тему молодежи в своих выступлениях не поднимали.

В УрФО в 2017 году пройдет 155 избирательных кампаний разного уровня. «Особое значение в них, — подчеркнул полпред, — имеют выборы губернатора Свердловской области, поскольку впервые за 14 лет имя главы региона определят выборы».