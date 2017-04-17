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17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
22:59  17 апреля 2017 0

Свердловского сыщика, пропавшего почти полгода назад, нашли мертвым

Семкина искали с декабря прошлого годаФото: ГУ МВД по Свердловской области

В поселке городского типа Шабры, административно входящего в Чкаловский район Екатеринбурге, обнаружили тело мужчины. По предварительной версии следствия, оно может принадлежать пропавшему экс-сыщику уголовного розыска, 52-летнему Евгению Семкину.

«Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. Повреждений на одежде тоже нет. Точная причина смерти будет известна только после вскрытия. Сейчас тело погибшего направлено на экспертизу ДНК», — пишет КП-Екатеринбург со ссылкой на источник в следствии. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «URA.RU» обещали прокомментировать известие во вторник, 18 апреля.

Экс-полицейский Семкин пропал еще в декабре 2016 года. Вечером 15 декабря он возвращался домой с похорон своего друга — бывшего сослуживца. Семкина подвезли на серебристом внедорожнике «Митсубиси Паджеро» до остановки «Общежитие». Бывший сыщик вышел из машины и двинулся в неизвестном направлении, после этого его никто не видел.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Семкина в свое время называли грозой преступности Чкаловского района.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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