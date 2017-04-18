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18 апреля 2017
17 апреля 2017
23:03  17 апреля 2017 0

Лечение усложняется: ученые нашли новое «убежище» ВИЧ в организме

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, красная лента, вич, спид
Исследования ВИЧ продолжаютсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Американские исследователи рассказали, что ВИЧ способен прятаться не только в иммунных клетках крови человека, но и в макрофагах. Это делает лечение тяжелого заболевания более сложным. Однако в ближайшее время, благодаря новому открытию, может быть создано более эффективное лекарство.

По словам специалиста из университета Северной Каролины Дженны Ханикатт, новое открытие говорит о том, что заболевание способно прятаться не только в Т-клетках, но и в других тканях человеческого организма, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ученые также в очередной раз подтверждают, что с ВИЧ можно прожить десятки лет за счет приема специальных препаратов, которые обладают серьезными побочными эффектами.

Лев Истомин
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