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18 апреля 2017
17 апреля 2017
23:20  17 апреля 2017 0

Осталось два дня: к Земле приближается гигантский астероид. ВИДЕО

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
Земле вновь угрожает опасностьФото: depositphotos.com © URA.RU

В среду, 19 апреля, рядом с Землей пронесется опасный астероид 2014 JO25, который приблизится к нашей планете на рекордно близкое расстояние.

Астероид ученые заметили в 2014 году при помощи автоматизированного телескопа в одной из американских обсерваторий. Его диаметр может составлять от 640 метров, до 1,5 километров. Пролетит он на расстоянии в 4,6 дистанции между Луной и Землей.

Все произойдет около двух часов ночи, уточняет «Федеральное агентство новостей». За необычным небесным явлением можно будет наблюдать даже в небольшие телескопы: астероид будет хорошо видно из-за его блестящей поверхности. Объект попал в перечень потенциально опасных для жизни на Земле.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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