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18 апреля 2017
17 апреля 2017
23:49  17 апреля 2017 0

Эксперты подсчитали потери России от торговых войн с Турцией

Ресторан
Россия отказалась от турецких помидоровФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Эксперты посчитали общий ущерб для России от проблем с поставками помидоров из Турции в нашу страну. Данные представили Институт Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ.

«Помидорная война» освободила в России нишу для внутренних производителей в размере 0,5 млрд долларов. В то же время, появились проблемы для экспорта российского зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на корм в Турцию на общую сумму 1,3 — 1,5 млрд долларов, пишет «Газета.ру».

Специалисты заявляют, что Турция смогла переориентировать потоки помидоров, потеряв при этом только 10% экспорта из-за запрета поставок этой продукции в Россию. В это же время Турция резко увеличила поставки помидоров в страны, имеющие с Россией особые торговые режимы — в Белоруссию в 7,3 раза, в Казахстан в 12,2 раза, в Азербайджан в 54,1 раза.

Лев Истомин
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