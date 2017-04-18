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18 апреля 2017
17 апреля 2017
00:06  18 апреля 2017 0

Читатели TIME назвали самого влиятельного человека планеты

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., царь, путин владимир, журнал time
Путину не удалось снова возглавить рейтингФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Читатели одного из главных мировых журналов TIME назвали самым влиятельным человеком планеты президента Филиппин Родриго Дютерте, который смог получить 5% читательских положительных откликов в списке из ста персон.

Второе место между собой поделили сразу же несколько персон, среди которых — канадский премьер Джастин Трюдо, папа Френсис, компьютерный бизнесмен Билл Гейтс и основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг, передает телеканала 360.

Российский президент Владимир Путин занял только третью строчку, набрав 2% голосов. С ним на третьем месте оказались президент США Дональд Трамп и актриса Эмма Стоун.

Президенту Филиппин удалось занять первое место за счет того, что он начал агрессивную войну с наркотиками, убивая наркодилеров, и вдохновляя растущую оппозицию правозащитных групп.

Лев Истомин
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