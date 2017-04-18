{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
00:29  18 апреля 2017 0

«Победа» уволит сотрудника, не пустившего на рейс ребенка с ДЦП

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Авиакомпания "Победа" сделала выводы из скандального инцидентаФото: Pixabay

Руководство «Победы» уволит сотрудника, который отказал в регистрации на рейс женщине с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания «Победа» полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании «Победа» приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково»», говорится в пресс-релизе компании.

Помимо этого, авиаперевозчик уже приступил к разработке специального руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Отдельное внимание будет уделено системе бронирования: теперь можно будет уведомлять компанию о необходимости специального сопровождения пассажира в процессе брони билета.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 апреля сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс маме с ребенком, сославшись на «сбой в программе по списку пассажиров». Расследование инцидента взяла под контроль Росавиация.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров