00:29 18 апреля 2017 0

Авиакомпания "Победа" сделала выводы из скандального инцидента Фото: Pixabay

Руководство «Победы» уволит сотрудника, который отказал в регистрации на рейс женщине с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания «Победа» полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании «Победа» приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково»», говорится в пресс-релизе компании.

Помимо этого, авиаперевозчик уже приступил к разработке специального руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Отдельное внимание будет уделено системе бронирования: теперь можно будет уведомлять компанию о необходимости специального сопровождения пассажира в процессе брони билета.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 апреля сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс маме с ребенком, сославшись на «сбой в программе по списку пассажиров». Расследование инцидента взяла под контроль Росавиация.