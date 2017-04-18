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18 апреля 2017
17 апреля 2017
01:05  18 апреля 2017 0

Президент Турции Совету Европы: «Знайте свое место»

Турция, море, флаг турции
Эрдоган считает, что Турция усилит свои позиция благодаря реформе конституцииФото: Нина Калинина © URA.RU

Президент Турции Рэджеп Таип Эрдоган заявил, что не будет всерьез рассматривать замечания со стороны наблюдателей ОБСЕ, заявивших о нарушениях, которые были допущены в ходе проведения конституционного референдума. Об этом сообщает Associated Press.

«Во-первых, знайте свое место! Мы не будем прислушиваться или присматриваться к вашим политически мотивированным отчетам», — цитирует заявление главы Турции «Газета.ру».

В ходе своего выступления в Анкаре Эрдоган заявил, что Турция станет гораздо сильнее, после перехода к президентской республике в 2019 году. Также он отметил, что успешное проведение референдума состоялось «вопреки усилиям тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев».

Напомним, что по итогам конституционного референдума в Турции 51% избирателей проголосовал за внесение 18 поправок, которые могут позволить Эрдогану сохранить пост президента до 2029 года. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что проведенное голосование не соответствует стандартам Совета Европы.

Турецкая оппозиция требует аннулирования результатов референдума и проводит массовые акции протеста в Стамбуле.

Сергей Макеев
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