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18 апреля 2017
17 апреля 2017
01:17  18 апреля 2017 0

В США военный вертолет рухнул на поле для гольфа

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
Причины крушения вертолеты пока не выясненыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Американский военный вертолет UH-60 Black Hawk потерпел крушение на территории городка Леонардтаун в штате Мэриленд. По предварительной информации, машина рухнула на поле для гольфа.

Инцидент произошел днем 17 апреля. Очевидцы происшествия отмечают, что «Черный ястреб» летел на очень низкой высоте, после чего стал кружиться и начал резко снижаться. На борту машины находилось 3 члена экипажа.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на американские военные СМИ сообщает об одном погибшем.

Известно, что вертолет UH-60 Black Hawk принадлежал военной базе Форт Белвуа, расположенной в штате Вирджиния. Вертолеты данной модели широко используются для транспортировки руководителей подразделений Национальной гвардии, морской пехоты, а также сотрудников министерства обороны США.

Сергей Макеев
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