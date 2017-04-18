02:27 18 апреля 2017 0

Организатор теракта мог проходить подготовку в лагере международных террористов Фото: depositphotos.com

Предполагаемый организатор взрыва в петербургском метро Аброр Азимов был вычислен спецслужбами в ходе отработки телефонных контактов смертника Джалилова. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, Азимов был единственным, с кем исполнитель теракта общался по телефону непосредственно перед взрывом, чтобы подтвердить свою готовность к самоподрыву.

Как сообщает «Коммерсант», следствие смогло установить местонахождение Азимова после того, как он приобрел новые сим-карты и активировал одну из них.



Азимов был задержан 17 апреля в подмосковном городе Одинцово сотрудниками ФСБ по подозрению в организации теракта. В 2014 году он покинул Киргизию и получил гражданство России. Известно, что в 2016 году он дважды посещал Турцию. По одной из версий, в ходе поездки он мог проходить подготовку в боевом лагере группировки «Джебхат Ан-Нусра», деятельность которой запрещена в России.